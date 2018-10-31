Из Ирана ушла единственная российская нефтяная компания, имевшая контракт с Тегераном

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Зарубежнефть", единственная российская компания, получившая контракт в Иране, продала ФГУП "Промсырьеимпорт" минэнерго России свою "дочку" "ЗН - Восток" - оператора добывающих проектов в этой стране, cообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Зарубежнефть" создала "ЗН-Восток" в сeнтябре 2017 года. В марте этого года российская компания вместе с местной Dana Energy подписала сервисный контракт с национальной иранской корпорацией NIOC на разработку двух нефтедобывающих блоков в Иране: Абан и Западный Пейдар. Этот контракт и лицензии на освоение иранских участков были переданы в "ЗН-Восток". Кроме того, в рамках "ЗН-Восток" был сформирован штат сотрудников для работы по иранским проектам, и началась подготовка к его реализации. В апреле этого года "ЗН-Восток" открыла в Тегеране свой филиал.

Причиной выхода "Зарубежнефти" из проекта стали угрозы введения санкций США в отношении Ирана с 4 ноября.

Официальный представитель "Зарубежнефти" отказался от комментариев по данному вопросу.