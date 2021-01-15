Из Грузии эвакуируют около 250 граждан Азербайджана

В настоящее время эвакуируемые находятся на КПП "Сыныг керпю"

Из Грузии осуществляется эвакуация около 250 граждан Азербайджана на Родину.

Как передает грузинское бюро Report, в настоящее время эвакуируемые находятся на КПП "Сыныг керпю" на грузино-азербайджанской государственной границе.

До этого они сдали тест на коронавирус, результат которого вышел отрицательным. Ответственный сотрудник посольства Азербайджана выдаст эвакуируемым справку о результатах теста на COVID-19, после чего они поочередно пересекут границу. Они получат день на свободное перемещение для того, чтобы в период карантинного режима добраться до места проживания.

Процесс эвакуации завершится в 13:00 по местному времени.

Последняя эвакуация граждан Азербайджана из Грузии состоялась 21 сентября прошлого года. В период пандемии из Грузии были эвакуированы около 2 000 граждан Азербайджана.