О нас
Report Georgia
Аудио новости

Из Грузии эвакуируют около 250 граждан Азербайджана

Из Грузии эвакуируют около 250 граждан Азербайджана В настоящее время эвакуируемые находятся на КПП "Сыныг керпю"
В регионе
15 января 2021 г. 10:08
Из Грузии эвакуируют около 250 граждан Азербайджана

Из Грузии осуществляется эвакуация около 250 граждан Азербайджана на Родину.

Как передает грузинское бюро Report, в настоящее время эвакуируемые находятся на КПП "Сыныг керпю" на грузино-азербайджанской государственной границе.

До этого они сдали тест на коронавирус, результат которого вышел отрицательным. Ответственный сотрудник посольства Азербайджана выдаст эвакуируемым справку о результатах теста на COVID-19, после чего они поочередно пересекут границу. Они получат день на свободное перемещение для того, чтобы в период карантинного режима добраться до места проживания.

Процесс эвакуации завершится в 13:00 по местному времени.

Последняя эвакуация граждан Азербайджана из Грузии состоялась 21 сентября прошлого года. В период пандемии из Грузии были эвакуированы около 2 000 граждан Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan 250-yə yaxın Azərbaycan vətəndaşı təxliyə olunur

Новости партнеров

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в Шушу
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в Шушу
15 января 2021 г. 09:58
ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах
ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах
14 января 2021 г. 17:22
Шуша может стать столицей исламского мира
Шуша может стать столицей исламского мира
14 января 2021 г. 17:05
Вугар Сафарли арестован
Вугар Сафарли арестован
14 января 2021 г. 16:08
Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха
Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха
14 января 2021 г. 13:39
Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину
Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину
14 января 2021 г. 10:39
Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
13 января 2021 г. 18:20
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
13 января 2021 г. 17:03
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
13 января 2021 г. 14:56
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
13 января 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi