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Из Грузии эвакуируют более 300 азербайджанцев

Из Грузии эвакуируют более 300 азербайджанцев Начался процесс эвакуации 352 азербайджанцев из Грузии в Азербайджан.
В регионе
8 августа 2020 г. 10:03
Из Грузии эвакуируют более 300 азербайджанцев

Начался процесс эвакуации 352 азербайджанцев из Грузии в Азербайджан.

Как передает грузинское бюро Report, в настоящее время эти люди собрались у здания посольства Азербайджана в Грузии.

Результат теста на коронавирус, который они сдали минувшим днем, оказался негативным. Из этих лиц 107 - граждане Азербайджана, 233 – Грузии, 12 – России.

Эвакуируемые после получения в посольстве справки о COVID-19 в 10:00 на 6 автобусах будут доставлены на КПП "Красный мост" на границе с Азербайджаном.

До сих пор более тысячи азербайджанцев вернулись в Азербайджан через Грузию.

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