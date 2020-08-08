Из Грузии эвакуируют более 300 азербайджанцев

Начался процесс эвакуации 352 азербайджанцев из Грузии в Азербайджан.
Как передает грузинское бюро Report, в настоящее время эти люди собрались у здания посольства Азербайджана в Грузии.
Результат теста на коронавирус, который они сдали минувшим днем, оказался негативным. Из этих лиц 107 - граждане Азербайджана, 233 – Грузии, 12 – России.
Эвакуируемые после получения в посольстве справки о COVID-19 в 10:00 на 6 автобусах будут доставлены на КПП "Красный мост" на границе с Азербайджаном.
До сих пор более тысячи азербайджанцев вернулись в Азербайджан через Грузию.