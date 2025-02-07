Из Грузии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве казахстанца

Из Грузии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве казахстанца.

Из Грузии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве казахстанца.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, из Тбилиси в Актау мужчину привезли сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии посольства Казахстана в Грузии.

Теперь его намерены привлечь к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества.

"Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жителей области Улытау, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге. Двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - сообщили в Генпрокуратуре.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.