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Из Грузии депортированы 34 иностранца, в том числе граждане Азербайджана

Из Грузии депортированы 34 иностранца, в том числе граждане Азербайджана Из Грузии депортированы 34 иностранца, в том числе граждане Азербайджана
В регионе
25 июня 2025 г. 11:27
Из Грузии депортированы 34 иностранца, в том числе граждане Азербайджана

Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии в рамках мер против нелегальной миграции депортировали с территории страны 34 иностранных граждан.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии, среди депортированных граждане Индии, Турции, Туркменистана, Китая, Египта, Ирака, России, Ирана, Иордании, Пакистана, Азербайджана, Нигерии и Марокко.

Сообщается, что после установления факта их незаконного проживания в Грузии было обеспечено их выдворение из страны. Согласно законодательству, этим лицам также запрещен повторный въезд в Грузию.

Напомним, что 10 июня парламент Грузии принял во втором чтении пакет изменений, предполагающий упрощение процедуры выдворения нелегальных мигрантов и увеличение штрафов за нарушение правил пребывания в стране.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 34 əcnəbi deportasiya edilib 

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