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Из горящего бизнес-центра в Москве спасли более 120 человек

Из горящего бизнес-центра в Москве спасли более 120 человек Пожарные спасли более 120 человек из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы.
В регионе
3 июня 2022 г. 11:53
Из горящего бизнес-центра в Москве спасли более 120 человек

Пожарные спасли более 120 человек из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По предварительной информации, из горящего здания спасены всего более 120 человек, поиск людей продолжается", - сказали в ведомстве.

В частности, несколько человек спасены с 8 этажа.

11.13

Пожар охватил бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, в здании остаются люди, сообщил источник.

Ранее сообщалось о третьем ранге сложности пожара и открытом горении первых четырех этажей.

Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

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Версия на английском языке Over 120 people rescued from burning business center in Moscow

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