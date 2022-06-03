Из горящего бизнес-центра в Москве спасли более 120 человек

Пожарные спасли более 120 человек из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы.

Пожарные спасли более 120 человек из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По предварительной информации, из горящего здания спасены всего более 120 человек, поиск людей продолжается", - сказали в ведомстве.

В частности, несколько человек спасены с 8 этажа.

11.13

Пожар охватил бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, в здании остаются люди, сообщил источник.

Ранее сообщалось о третьем ранге сложности пожара и открытом горении первых четырех этажей.

Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.