Из горящего бизнес-центра в Москве спасли более 120 человек

Пожарные спасли более 120 человек из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"По предварительной информации, из горящего здания спасены всего более 120 человек, поиск людей продолжается", - сказали в ведомстве.
В частности, несколько человек спасены с 8 этажа.
Пожар охватил бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы.
Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, в здании остаются люди, сообщил источник.
Ранее сообщалось о третьем ранге сложности пожара и открытом горении первых четырех этажей.
Проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.