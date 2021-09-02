Из Германии депортировали 8 азербайджанцев

На прошлой неделе из Германии были депортированы 8 азербайджанцев, являющихся гражданами Грузии.

На прошлой неделе из Германии были депортированы 8 азербайджанцев, являющихся гражданами Грузии.

По информации Европейского бюро Report, сотрудники миграционного управления и полиции доставили в аэропорт Дортмунда азербайджанцев, прибывших в Германию в 2015 году и попросивших убежище. Их вернули в Грузию рейсом Дортмунд-Кутаиси.

Из 8 депортированных трое являются членами одной семьи.

Как сообщили Европейскому бюро Report в Федеральном управлении Германии по делам миграции и беженцев, в мае-июле этого года в общей сложности 819 граждан Грузии обратились к ним за убежищем.