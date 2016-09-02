Из эфиров телеканалов Узбекистана исключены развлекательные передачи

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Государственные телеканалы Узбекистана сегодня пересмотрели сетку вещания, сообщает Report со ссылкой на "Новости Узбекистана".

Телеведущая местного канала "Спорт" сообщила, что сегодня вечером состоится собрание для технических работников телекомпаний, в ходе которого будут обсуждены нюансы выхода в эфир телепередач на всех телеканалах Узбекистана в ближайшие дни. На данный момент из эфиров каналов исключены реклама, телесериалы и художественные фильмы, а также программы развлекательного характера. Их заменили познавательные передачи, повествующие об истории и культуре страны, о достижениях Республики за годы независимости.

Ранее сайт "Фергана" распространил информацию о возможной подготовке к похоронам президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде. По словам источника сайта, о смерти президента страны будет объявлено 2 сентября, а похороны пройдут 3 сентября. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о смерти И.Каримова. Официального подтверждения пока не последовало.