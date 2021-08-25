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Из Армении по итогам 7 месяцев года уехали более 120 тыс. граждан

Из Армении по итогам 7 месяцев года уехали более 120 тыс. граждан Отбывших воздушным путем граждан из Армении за 7 месяцев 2021 года на 121 059 больше, чем прибывших.
В регионе
25 августа 2021 г. 23:48
Из Армении по итогам 7 месяцев года уехали более 120 тыс. граждан

Отбывших воздушным путем граждан из Армении за 7 месяцев 2021 года на 121 059 больше, чем прибывших.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в частности, в январе число прибывших (с учетом данных двух аэропортов) составило 31 052 человека, а отбывших - 33 244.

В феврале прибыл 31 901 человек, отбыли - 58 297.

В марте число прибывших составило 42 283, отбывших - 74 198. В апреле прибыли 58 978, отбыли - 75 152.

В мае нынешнего года число прибывших составило 82 513, отбывших - 83 840 человек.

В июне воздушным путем прибыли 355 952, отбыли - 416 054., через месяц число прибывших составило 158 999, а отбывших - 141 952 человека.

В целом за 7 месяцев 2021 года число прибывших граждан составило 761 678, а отбывших - 882 737.

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