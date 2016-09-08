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    Из Армении депортированы 129 китайцев, подозреваемых в мошенничестве

    Мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных служб и вымогали деньги у жителей континентального Китая

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Армении депортировали в Китай 129 граждан Китая, в том числе 78 жителей Тайваня, подозреваемых в мошенничестве в сфере телекоммуникаций. Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на министерство общественной безопасности.

    Сообщается, что подозреваемые были арестованы 20 августа в результате рейдов местной полиции. В ходе обысков армянские полицейские обнаружили большое количество различного оборудования, в том числе компьютеры и смартфоны. Сообщается, что мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных служб и вымогали деньги у жителей континентального Китая посредством телефонных звонков.

    По данным агентства, предполагаемые мошенники подозреваются в 50 случаях мошенничества на сумму около 1,2 млн. долларов. 

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