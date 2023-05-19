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Из аэропорта Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва-Тбилиси

Из аэропорта Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва-Тбилиси Самолет российской Azimuth Airlines, совершающий первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва-Тбилиси, вылетел из аэропорта Внуково.
В регионе
19 мая 2023 г. 10:23
Из аэропорта Внуково вылетел первый за четыре года самолет Москва-Тбилиси

Самолет российской Azimuth Airlines, совершающий первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва-Тбилиси, вылетел из аэропорта Внуково.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что самолет вылетел без задержки. Теперь нет необходимости делать три пересадки и лететь сутки.

Лайнер отправился в столицу Грузии лишь через 8 дней после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о восстановлении авиасообщения между двумя странами.

Отметим, что авиакомпания Azimuth 16 мая получила разрешение от авиационных властей Грузии на совершение полетов по маршруту Москва-Тбилиси.

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