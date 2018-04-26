 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иванишвили возглавил правящую в Грузии партию

    Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили покинул пост главы партии

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили согласился возглавить правящую партию "Грузинская мечта", сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили на брифинге после заседания руководства партии, передает Report со ссылкой на "Интерфакс"

    "Лично я и все руководство партии попросили ее основателя Бидзину Иванишвили возглавить "Грузинскую мечту" и он согласился", - сказал Г.Квирикашвили, возглавлявший партию до этого момента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi