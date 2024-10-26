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Иванишвили: Призываю всех идти на выборы

Иванишвили: Призываю всех идти на выборы Избирателям нужно сделать очень простой выбор - проголосовать либо за тех, кто заботится о народе и стране, либо за выполняющих задания из-за рубежа агентов.
В регионе
26 октября 2024 г. 11:29
Иванишвили: Призываю всех идти на выборы

Избирателям нужно сделать очень простой выбор - проголосовать либо за тех, кто заботится о народе и стране, либо за выполняющих задания из-за рубежа агентов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

"Хочу призвать общество идти на выборы. Выбор нужно сделать очень простой - либо мы выбираем правительство, которое, будет служить вам, грузинскому народу, грузинскому обществу, нашей родине, будет заботиться о стране, либо иностранных агентов, которые будут выполнять задания другой страны", - сказал Иванишвили после голосования.

По его словам, нынешние выборы особенны тем, что у некоторых сил есть выраженные интересы к Грузии - втянуть ее в войну. И в случае победы "агентуры", она незамедлительно получит "соответствующее задание".

"Мы должны суметь этими выборами освободить политику от криминала. Мы должны суметь получить качественно новое общество, где не будет такого антагонизма, где не будет такого языка ненависти, не будет такой поляризации", - сказал Иванишвили.

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