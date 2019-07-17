Бидзина Иванишвили: Применение силы против протестующих в Тбилиси было законным

"В Вашингтоне и Европе ни у кого не возникает вопросов о правомерности применения силы 20 июня".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам сказал председатель правящей партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили.

По его словам, если бы такой вопрос стоял, тогда возник бы вопрос об ответственности министра внутренних дел страны: "Применение силы против протестующих в Тбилиси было легитимным".

Б.Иванишвили отметил, что отставка главы МИД Георгия Гахарии сегодня, была бы предательством родине в полном смысле этого слова.

Он отметил, что ведется расследование в связи с отдельными случаями непропорционального применения силы в ходе разгона акции протеста.