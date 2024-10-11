О нас

Иванишвили обвинил грузинскую оппозицию в попытке втянуть страну в войну и хаос

Иванишвили обвинил грузинскую оппозицию в попытке втянуть страну в войну и хаос 10:34
В регионе
11 октября 2024 г. 10:49
Иванишвили обвинил грузинскую оппозицию в попытке втянуть страну в войну и хаос

Оппозиционное "Национальное движение", получающее поддержку из-за рубежа, продолжает попытки прийти к власти через дестабилизацию обстановки и последующее втягивание Грузии в войну и хаос.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Он заявил, что "Национальное движение" пытается вернуться к власти ценой открытия второго фронта.

"С самого начала своей деятельности и по сей день основной целью этого движения было разделение общества и обострение ситуации. Вместе со своими зарубежными партнерами они готовы, как и в 2008 году, втянуть нашу страну в войну, что снова приведет к трагедии, которая будет стоить нам человеческих жизней и дополнительных потерянных территорий", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İvanişvili Gürcüstan müxalifətini ölkəni müharibə və xaosa sürükləməyə çalışmaqda günahlandırıb

Другие новости из категории

Пашинян освободил от должности замминистра территориального управления и инфраструктур
Пашинян освободил от должности замминистра территориального управления и инфраструктур
11 октября 2024 г. 11:06
В Армении еще один замминистра написал заявление об отставке
В Армении еще один замминистра написал заявление об отставке
11 октября 2024 г. 10:58
Прокуратура хочет изъять у сына второго президента Армении недвижимость и $6,9 млн
Прокуратура хочет изъять у сына второго президента Армении недвижимость и $6,9 млн
11 октября 2024 г. 10:56
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
В Бишкеке экс-тренер по боксу убит выстрелом в голову
В Бишкеке экс-тренер по боксу убит выстрелом в голову
11 октября 2024 г. 09:20
В Якутии в 2024 году площадь лесных пожаров превысила 3 млн га
В Якутии в 2024 году площадь лесных пожаров превысила 3 млн га
11 октября 2024 г. 08:35
Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
11 октября 2024 г. 04:37
Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
Пипия: Расширение РФ безвизового режима для граждан Грузии - важный шаг на пути к сближению
Пипия: Расширение РФ безвизового режима для граждан Грузии - важный шаг на пути к сближению
10 октября 2024 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi