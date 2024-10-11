Иванишвили обвинил грузинскую оппозицию в попытке втянуть страну в войну и хаос

10:34

Оппозиционное "Национальное движение", получающее поддержку из-за рубежа, продолжает попытки прийти к власти через дестабилизацию обстановки и последующее втягивание Грузии в войну и хаос.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Он заявил, что "Национальное движение" пытается вернуться к власти ценой открытия второго фронта.

"С самого начала своей деятельности и по сей день основной целью этого движения было разделение общества и обострение ситуации. Вместе со своими зарубежными партнерами они готовы, как и в 2008 году, втянуть нашу страну в войну, что снова приведет к трагедии, которая будет стоить нам человеческих жизней и дополнительных потерянных территорий", - сказал он.