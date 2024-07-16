О нас

Иванишвили: На парламентских выборах мы победим силы, пытающиеся втянуть Грузию в войну

Иванишвили: На парламентских выборах мы победим силы, пытающиеся втянуть Грузию в войну Парламентские выборы, которые состоятся в Грузии 26 октября, станут референдумом между войной и миром, рабством и достоинством.
В регионе
16 июля 2024 г. 23:51
Иванишвили: На парламентских выборах мы победим силы, пытающиеся втянуть Грузию в войну

Парламентские выборы, которые состоятся в Грузии 26 октября, станут референдумом между войной и миром, рабством и достоинством.

Как передает грузинское бюро Report, об это сказал почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили в ходе выступления на открытии избирательной кампании и нового центрального офиса партии.

Он отметил, что на парламентских выборах 26 октября Грузия одержит победу над силами, которые последние 4 года пытались втянуть страну в войну: "Несмотря на тяжелейшие вызовы и давление, за последние 4 года мы сохранили в стране мир, удвоили номинальную экономику страны в долларах и получили статус страны-кандидата в Европейский союз. Все это стало возможным благодаря поддержке грузинского общества“, - заявил Иванишвили.

По его словам, как только война война в Украине закончится, самое позднее через год, все недоразумения с Америкой и Европой сразу же уйдут в прошлое, а Грузия станет предметом совершенно иного интереса для игроков мировой политики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İvanişvili: Parlament seçkilərində ölkəni müharibəyə sürükləməyə çalışan qüvvələrə qalib gələcəyik

Другие новости из категории

Эрдоган: Турция далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом
Эрдоган: Турция далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом
16 июля 2024 г. 21:33
Мирзоян о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией
Мирзоян о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией
16 июля 2024 г. 19:04
Не менее 20 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе БАПОР в Газе
Не менее 20 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе БАПОР в Газе
16 июля 2024 г. 17:43
Глава Минздрава Армении отправится в Грузию
Глава Минздрава Армении отправится в Грузию
16 июля 2024 г. 17:28
Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию 18 июля
Парламент Грузии соберется на внеочередную сессию 18 июля
16 июля 2024 г. 15:49
Армия Узбекистана получит первый отечественный БТР Арслон 
Армия Узбекистана получит первый отечественный БТР "Арслон" 
16 июля 2024 г. 14:34
В Армении завершилось предварительное следствие по делу о захвате госучреждений
В Армении завершилось предварительное следствие по делу о захвате госучреждений
16 июля 2024 г. 13:59
За пять лет ЕС выделил ведомствам Грузии в 11 раз больше средств, чем НПО
За пять лет ЕС выделил ведомствам Грузии в 11 раз больше средств, чем НПО
16 июля 2024 г. 11:28
Росфинмониторинг: К теракту в Crocus причастна интернациональная команда
Росфинмониторинг: К теракту в Crocus причастна интернациональная команда
16 июля 2024 г. 10:58
В Якутии площадь природных пожаров превысила 936 тыс. га
В Якутии площадь природных пожаров превысила 936 тыс. га
16 июля 2024 г. 08:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi