Иванишвили: На парламентских выборах мы победим силы, пытающиеся втянуть Грузию в войну

Парламентские выборы, которые состоятся в Грузии 26 октября, станут референдумом между войной и миром, рабством и достоинством.

Парламентские выборы, которые состоятся в Грузии 26 октября, станут референдумом между войной и миром, рабством и достоинством.

Как передает грузинское бюро Report, об это сказал почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили в ходе выступления на открытии избирательной кампании и нового центрального офиса партии.

Он отметил, что на парламентских выборах 26 октября Грузия одержит победу над силами, которые последние 4 года пытались втянуть страну в войну: "Несмотря на тяжелейшие вызовы и давление, за последние 4 года мы сохранили в стране мир, удвоили номинальную экономику страны в долларах и получили статус страны-кандидата в Европейский союз. Все это стало возможным благодаря поддержке грузинского общества“, - заявил Иванишвили.

По его словам, как только война война в Украине закончится, самое позднее через год, все недоразумения с Америкой и Европой сразу же уйдут в прошлое, а Грузия станет предметом совершенно иного интереса для игроков мировой политики.