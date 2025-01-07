Иванишвили: Грузия проходит одно из самых важных испытаний в новейшей истории

Активные атаки против самобытности, веры, традиций и мирного развития Грузии показали, что сегодня страна проходит через одно из самых важных испытаний в новейшей истории.

Активные атаки против самобытности, веры, традиций и мирного развития Грузии показали, что сегодня страна проходит через одно из самых важных испытаний в новейшей истории.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в рождественском поздравлении почетного председателя, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины.

"Развившиеся в последнее время события, активные и скоординированные атаки против самобытности, веры, традиций и мирного развития нашей страны показали нам всем, что сегодня мы проходим через одно из самых важных испытаний в новейшей истории нашей страны", – написано в письме.

Православные жители Грузии с воскресенья празднуют один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова, с 6 на 7 января, во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.