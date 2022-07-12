О нас

IV заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 20 июля

IV заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 20 июля Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится онлайн в среду 20 июля.
В регионе
12 июля 2022 г. 10:12
IV заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 20 июля

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится онлайн в среду 20 июля.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США по итогам переговоров глав оборонных ведомств Украины и Соединенных Штатов Алексея Резникова и Ллойда Остина.

"Госсекретарь Остин и министр Резников также обсудили повестку дня следующего заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями о будущей помощи США и союзников Украине через формат Контактной группы", - сказано в сообщении.

Кроме этого, Остин предоставил Резникову обновленную информацию о помощи США Украине в сфере безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу
12 июля 2022 г. 10:52
Минуло два года с Товузских боев
Минуло два года с Товузских боев
12 июля 2022 г. 00:00
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
9 июля 2022 г. 17:36
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
9 июля 2022 г. 10:22
Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
ФотоМинистр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
8 июля 2022 г. 17:14
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
8 июля 2022 г. 16:28
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
8 июля 2022 г. 13:13
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
8 июля 2022 г. 10:28
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 16:42
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi