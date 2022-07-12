IV заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 20 июля

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится онлайн в среду 20 июля.

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится онлайн в среду 20 июля.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США по итогам переговоров глав оборонных ведомств Украины и Соединенных Штатов Алексея Резникова и Ллойда Остина.

"Госсекретарь Остин и министр Резников также обсудили повестку дня следующего заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями о будущей помощи США и союзников Украине через формат Контактной группы", - сказано в сообщении.

Кроме этого, Остин предоставил Резникову обновленную информацию о помощи США Украине в сфере безопасности.