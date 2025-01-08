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Итальянская журналистка, ранее задержанная в Иране, отправилась домой

Итальянская журналистка, ранее задержанная в Иране, отправилась домой Итальянская журналистка Чечилия Сала, задержанная ранее в Иране, вылетела из Тегерана на родину.
В регионе
8 января 2025 г. 16:05
Итальянская журналистка, ранее задержанная в Иране, отправилась домой

Итальянская журналистка Чечилия Сала, задержанная ранее в Иране, вылетела из Тегерана на родину после того как ее отпустили из-под стражи.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба председателя правительства Италии Джорджи Мелони, которая проинформировала об этом родителей 29-летней журналистки.

Сала, работавшая в Иране по журналистской визе, была задержана 19 декабря 2024 года за "нарушение законов исламской республики". Деталей не сообщалось, а власти и родные попросили СМИ соблюдать максимальную конфиденциальность пока велась работа по дипломатическим каналам. В МИД Италии вызывали посла Ирана в Риме для прояснения дела.

В СМИ указывали, что итальянку задержали спустя несколько дней после ареста в миланском аэропорту Мальпенса по запросу США иранского инженера Мохаммада Абедини. Однако в Тегеране заверили, что нет никакого намека на "шантаж" и "попытку обмена", как предполагали итальянские СМИ.

5 января 2025 года Мелони совершила краткий визит в США, где встретилась с избранным президентом Дональдом Трампом в его частной резиденции во Флориде. Итальянские СМИ писали, что вопрос о судьбе итальянской журналистки поднимался в ходе встречи.

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