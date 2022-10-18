Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Новый пакет военной помощи Украине предоставило правительство Италии.

Новый пакет военной помощи Украине предоставило правительство Италии.

Как передает Report, об этом в Twitter заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он поблагодарил правительство и министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи, "который поможет значительно усилить обороноспособность страны от российской агрессии".

Ранее итальянское издание Formiche сообщало, что Италия готовит пятый пакет военной помощи для Украины, включающий военную технику и оборудование.