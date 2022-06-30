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Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение

Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение Италия будет поставлять в Украину тяжелое вооружение, аналогичное тому, что уже предоставили Германия и Нидерланды. Точный список техники пока держится в секрете.
В регионе
30 июня 2022 г. 09:32
Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение

Италия будет поставлять в Украину тяжелое вооружение, аналогичное тому, что уже предоставили Германия и Нидерланды. Точный список техники пока держится в секрете.

Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, Италия решила внести свой вклад в помощь Украине. На вопрос, означает ли это, что Италия также отправит гаубицы Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, Рютте ответил, что нам еще предстоит увидеть, будут ли это Panzerhaubitze, но добавил, что речь идет о поставках техники, аналогичной той, которую ранее Германия и Нидерланды уже отправляли в Украину.

Представитель министерства обороны Италии отказался комментировать возможную поставку гаубиц, заявив, что в его стране список поставок для Украины засекречен.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Ukraynaya ağır silahlar verəcək
Версия на английском языке Italy to supply Ukraine with heavy weapons

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