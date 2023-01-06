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ISW: Заявление Путина о перемирии - информационная операция

ISW: Заявление Путина о перемирии - информационная операция Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска будут соблюдать прекращение огня в период с 6 по 7 января является информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины.
В регионе
6 января 2023 г. 07:51
ISW: Заявление Путина о перемирии - информационная операция

Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска будут соблюдать прекращение огня в период с 6 по 7 января является информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Путин мог добиваться паузы для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта.

Такая пауза несоразмерно пойдет на пользу российским войскам и начнет лишать инициативы Украину. Путин призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивой и не желающей предпринимать необходимые шаги для переговоров.

ISW отмечает, что это преднамеренная информационная тактика, которую ранее использовала Россия.

Прекращение огня также требует времени для организации и осуществления. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, заявил 14 декабря, что у России нет планов прекращения огня на православное Рождество, поэтому неожиданное заявление Путина вызвало удивление.

То, что Путин представляет прекращение огня на религиозной почве, дополнительно усиливает еще одну двойную российскую информационную операцию, которая изображает Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как истинного защитника христианской веры, пишут эксперты.

Ранее ISW подчеркивала, что Кремль использовал дискуссии о православии как оружие, чтобы обвинить Киев в угнетении религиозных свобод в Украине.

Эта информация операция может поддержать безосновательную версию Кремля о том, что Украина преследует православных христиан и русскоязычных, версию, которую Путин неоднократно выдвигал в качестве оправдания своего незаконного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Объявление о прекращении огня позиционирует Путина как гаранта христианских ценностей и убеждений. Путин и другие российские официальные лица часто изображали войну в Украине как религиозную против "сатанизма".

На самом деле российские силы подавляют свободу вероисповедания на оккупированной территории Украины с 2014 года.

В то же время провоенное информационное пространство российских блогеров отреагировало на объявление о прекращении огня яростным недовольством.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə Araşdırmaları İnstitutu: "Putinin atəşkəs elanı informasiya əməliyyatıdır"

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