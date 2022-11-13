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ISW: Вывод российских войск из Херсона раскалывает Кремль

ISW: Вывод российских войск из Херсона раскалывает Кремль Вывод оккупационных войск из Херсона вызывает раскол между президентом России Владимиром Путиным и фракцией "ястребов".
В регионе
13 ноября 2022 г. 09:28
ISW: Вывод российских войск из Херсона раскалывает Кремль

Вывод российских войск из Херсона вызывает раскол между президентом РФ Владимиром Путиным и фракцией "ястребов".

Как передает Report со ссылкой на отчет Институт изучения войны, Путину все труднее умиротворять часть крайне идеологизированного провоенного электората из-за неспособности его вооруженных сил достичь его максималистских целей по свержению украинского правительства и захвату всей Украины.

Ультраправые пропагандисты, например Владимир Соловьев, все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования выполнения всех обещаний по уничтожению Украины.

Потеря Херсона - новое поражение Путина в глазах его сторонников после подрыва Керченского моста.

Аналитики называют волну критики Путина "почти беспрецедентной". С этим, вероятно, связано усиление цензуры на телевидении, поскольку многие пропагандисты опускают или преуменьшают последствия вывода войск.

Вместе с тем поражение регулярных войск и Путина в Херсоне еще больше усиливает влияние "вагнеровцев" и их главаря Пригожина.

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