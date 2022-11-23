ISW: Реформы в Иране не смогут изменить режим коренным образом

Некоторые чиновники в политическом истеблишменте Ирана выразили готовность к политическим реформам для успокоения протестующих, однако, маловероятно, что эти реформы смогут изменить режим коренным образом.

Некоторые чиновники в политическом истеблишменте Ирана выразили готовность к политическим реформам для успокоения протестующих, однако, маловероятно, что эти реформы смогут изменить режим коренным образом.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Института изучения войны (ISW).

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (СНББ) Али Шамхани обсудил осуществление неуказанных “мер по либерализации” с лидерами реформистов.

Аналитики Института изучения войны также отмечают, что "Ирак рассматривает возможность развертывания сил в приграничных районах с Ираном в ответ на иранские беспилотные и ракетные атаки на Иракский Курдистан".

Уличные протесты в Иране не стихают на протяжении двух месяцев. В ходе акций, охвативших 155 городов страны, были убиты более 400 человек.