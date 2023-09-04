ISW: ВСУ продвинулись на двух направлениях

Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска заняли южную часть Клещеевки под Бахмутом. На юге ВСУ продвинулись в направлении села Вербовое, что в 18 км к юго-востоку от Орехова.

Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска заняли южную часть Клещеевки под Бахмутом. На юге ВСУ продвинулись в направлении села Вербовое, что в 18 км к юго-востоку от Орехова.

Как передает Report, об этом отмечается в новой сводке американского Института изучения войны.

Институт также цитирует заявление командующего Таврической группировкой ВСУ генерала Александра Тарнавского о том, что на сооружение первой линии обороны, которую прорвали украинские войска, РФ потратила 60% процентов сил и средств. Две следующие линии готовились не столь тщательно - в том числе, там, по-видимому, менее плотные минные поля.