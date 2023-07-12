ISW: ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и продвигаются на юге

ВС Украины ведут контрнаступательную операцию на северной и южной окраинах Бахмута и контролируют все высоты вокруг города.

ВС Украины ведут контрнаступательную операцию на северной и южной окраинах Бахмута и контролируют все высоты вокруг города.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Министерство обороны России утверждало, что ВС РФ якобы отразили украинские атаки северо-западнее Клещевки.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия и контролируют все высоты вокруг Бахмута.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили атаки российской стороны в районе Григоровки и Орехово-Василовки. На геолокационных кадрах, опубликованных 11 июля, также видно, как украинские войска отражают атаку на восточной окраине Орехово-Василовки.

Российские войска, 11 июля, начали штурм украинских позиций на линии фронта Донецк – Авдеевка. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление ВС РФ вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского и Северного. Украинские военные также сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян у Марьинки и Победы.