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ISW: ВС Украины продвинулись в ряде населенных пунктов вокруг Бахмута

ISW: ВС Украины продвинулись в ряде населенных пунктов вокруг Бахмута ВСУ продолжали контрнаступательные операции, в то время как российские войска проводили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута.
В регионе
21 июня 2023 г. 10:13
ISW: ВС Украины продвинулись в ряде населенных пунктов вокруг Бахмута

ВСУ продолжали контрнаступательные операции, в то время как российские войска проводили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута.

Как передает Report со ссылкой нам УНИАН, об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ВС Украины продвинулись в целом ряде населенных пунктов вокруг Бахмута, также отбили ограниченные наступательные операции российских оккупантов в районе Орихово-Васильевки в 11 км к северо-западу от Бахмута.

В обзоре сообщается, что российские и украинские ВС провели ограниченные атаки на линии Авдеевка-Донецк и добились незначительных успехов. Геолокационные кадры показывают, что и украинские, и российские силы продвинулись в районе Победы к юго-западу от Донецка. В частности, ВСУ продвинулись к юго-востоку от Победы, а российские войска - к югу от Победы.

Российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки, Красногоровки и Марьинки, при этом украинские войска продвинулись в районе Веселого в 3 км к северо-востоку от Авдеевки.

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