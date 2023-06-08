ISW: ВС РФ потеряли много позиций из-за подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва плотины Каховской ГЭС разрушены многие укрепления первой линии обороны россиян на левом берегу Днепра.

В результате подрыва плотины Каховской ГЭС разрушены многие укрепления первой линии обороны россиян на левом берегу Днепра.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявляют в Институте изучения войны (ISW).

"Разрушение дамбы Каховской ГЭС влияет на российские военные позиции на восточном берегу Днепра. Наводнение разрушило многие российские полевые укрепления первой линии, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак. Быстрое наводнение, вероятно, вынудило личный состав ВС РФ вместе с военной техникой отступить с основных точек концентрации войск в Алешках и Голой Пристани. Ранее российские войска использовали эти позиции для обстрела города Херсон и других населенных пунктов на правом берегу Днепра", - отмечают аналитики.

Наводнение также уничтожило российские минные поля вдоль побережья, а подразделения ВС РФ поспешно отошли на 5-15 км от зон затопления. Но российская сторона игнорирует тот факт, что потеряла свою линию обороны, надеясь на то, что ВСУ теперь труднее форсировать Днепр.