ISW: Войска РФ формируют новые подразделения из добровольцев без военного опыта

В России формируется новый добровольческий батальон "Самара", который войдет в состав 3-го армейского корпуса ВС РФ. В него набирают мужчин в возрасте от 18 до 50 лет без обязательного военного опыта.

В России формируется новый добровольческий батальон "Самара", который войдет в состав 3-го армейского корпуса ВС РФ. В него набирают мужчин в возрасте от 18 до 50 лет без обязательного военного опыта.

Как передает Report, об этом сообщил американский аналитический институт по изучению войны (ISW).

Эксперты ISW ранее отмечали, что российские войска формируют 15-тысячный армейский корпус в Западном военном округе, базирующийся в Мулино Нижегородской области. Вероятно, планируется сформировать этот корпус хотя бы частично из добровольческих батальонов.

Губернатор Омской области Александр Бутков также заявил, что Омская область продолжает формирование трех добровольческих батальонов - "Иртыш", "Авангард" и "Омь" - для переброски на Донбасс и оказания инженерной, медицинской и материально-технической поддержки.