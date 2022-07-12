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ISW: В российской армии учащается дезертирство

ISW: В российской армии учащается дезертирство В ходе войны в Украине войска РФ сталкиваются с учащением дезертирства и неповиновения среди личного состава. Укрепить административный контроль над подконтрольными территориями россиянам мешает движение сопротивления.
В регионе
12 июля 2022 г. 09:30
ISW: В российской армии учащается дезертирство

В ходе войны в Украине войска РФ сталкиваются с учащением дезертирства и неповиновения среди личного состава. Укрепить административный контроль над подконтрольными территориями россиянам мешает движение сопротивления.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщал, что 205-я отдельная мотострелковая бригада (базируется в Буденновске Ставропольского края) еще 3 марта была переброшена в Мариуполь и Запорожскую область.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются удержать позиции на южном направлении, наступательных действий не совершали.

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