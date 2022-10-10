ISW: В России все больше сомневаются в победе

Взрыв на Крымском мосту, провалы российских военных и проблемы с мобилизацией вызвали прямую критику президента России Владимира Путина сторонниками радикальных действий в отношении Украины.

Взрыв на Крымском мосту, провалы российских военных и проблемы с мобилизацией вызвали прямую критику президента России Владимира Путина сторонниками радикальных действий в отношении Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, военные корреспонденты раскритиковали Путина и Кремль за неспособность прямо реагировать на важные события, отметив, что сложно сплотиться вокруг президента, когда его правительство полагается на секретность.

Другие отметили, что Путин постоянно не обращал внимания на ряд провалов в войне, в том числе на потопление крейсера "Москва".

Некоторые сторонники продолжения войны заявили, что Путин должен отомстить за взрыв на мосту через Керченский пролив, иначе его молчание будет воспринято как "слабость".

Также они раскритиковали молчание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после взрыва на мосту. Ранее он заявлял, что атака на Крымский мост будет "красной линией".

Критика со стороны провоенного лагеря может указывать на растущие сомнения в способности Путина выполнить обещанную им цель так называемой "денацификации" Украины и может подорвать привлекательность Путина среди его основного электората, пишут эксперты.

В то же время Путин продолжает перетасовывать своих старших военачальников.

Аналитики отмечают, что перетасовка старших командиров не решит системных проблем, которые мешали российским операциям, логистике, оборонной промышленности и мобилизации с самого начала вторжения.