О нас

ISW: Украинские силы продвинулись вперед на двух участках фронта

ISW: Украинские силы продвинулись вперед на двух участках фронта Украинские войска 13 августа провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись вперед на западе Донецкой – востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области.
В регионе
14 августа 2023 г. 07:15
ISW: Украинские силы продвинулись вперед на двух участках фронта

Украинские войска 13 августа провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись вперед на западе Донецкой – востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

В институте напомнили, что Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы провели наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях и достигли частичного успеха в районе Роботино (западная часть Запорожской области, 13 км к югу от Орехова).

Отмечается, что несколько российских источников утверждали 12 августа, что российские войска отошли из Урожайного (на границе Донецкой и Запорожской областей). Однако 13 августа многие российские источники опровергли эти заявления. Вместо этого они заявили, что российские войска все еще занимают южную часть Урожайного.

ISW не может подтвердить, что российские силы полностью отошли из Урожайного.

"Российские войска, вероятно, пока удерживают позиции по меньшей мере в южной части населенного пункта", – сообщили аналитики института.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Müharibə Araşdırmaları İnstitutu: Ukrayna qoşunları cəbhənin iki hissəsində irəliləyib

Другие новости из категории

РФ обстреляла Одессу, есть пострадавшие
РФ обстреляла Одессу, есть пострадавшие
14 августа 2023 г. 06:11
Советник посла Украины в Армении утонул в озере Гейча
Советник посла Украины в Армении утонул в озере Гейча
14 августа 2023 г. 04:47
В результате теракта на юго-западе Ирана погибли четыре человека
В результате теракта на юго-западе Ирана погибли четыре человека
13 августа 2023 г. 20:53
Силы безопасности Турции задержали на границе террориста
Силы безопасности Турции задержали на границе террориста
13 августа 2023 г. 16:56
На юго-востоке Ирана более 730 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 730 человек пострадали от песчаной бури
13 августа 2023 г. 15:36
Глава МИД Туркменистана: Надеемся на проведение совещания глав МИД прикаспийских стран до конца года
Глава МИД Туркменистана: Надеемся на проведение совещания глав МИД прикаспийских стран до конца года
13 августа 2023 г. 12:41
Парламент ECOWAS намерен направить в Нигер делегацию для встречи с мятежниками
Парламент ECOWAS намерен направить в Нигер делегацию для встречи с мятежниками
12 августа 2023 г. 22:58
Лесной пожар в турецкой провинции Бурдур локализован
Лесной пожар в турецкой провинции Бурдур локализован
12 августа 2023 г. 22:46
Турецкая Roketsan впервые запустила в космос спутник дистанционного зондирования Земли
ВидеоТурецкая Roketsan впервые запустила в космос спутник дистанционного зондирования Земли
12 августа 2023 г. 22:39
Эрдоган: Движемся вперед уверенными шагами во имя сильной Турции
Эрдоган: Движемся вперед уверенными шагами во имя сильной Турции
12 августа 2023 г. 21:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi