ISW: Украинские силы продвинулись вперед на двух участках фронта

Украинские войска 13 августа провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись вперед на западе Донецкой – востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области.

Украинские войска 13 августа провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись вперед на западе Донецкой – востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области.

Как сообщает Report , об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

В институте напомнили, что Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы провели наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях и достигли частичного успеха в районе Роботино (западная часть Запорожской области, 13 км к югу от Орехова).

Отмечается, что несколько российских источников утверждали 12 августа, что российские войска отошли из Урожайного (на границе Донецкой и Запорожской областей). Однако 13 августа многие российские источники опровергли эти заявления. Вместо этого они заявили, что российские войска все еще занимают южную часть Урожайного.

ISW не может подтвердить, что российские силы полностью отошли из Урожайного.

"Российские войска, вероятно, пока удерживают позиции по меньшей мере в южной части населенного пункта", – сообщили аналитики института.