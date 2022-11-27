ISW: Темп военных операций в Украине ускорится в ближайшие недели

Военные операции вдоль линии фронта в Украине в последние дни замедлились из-за ухудшения погодных условий. Однако аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели их темп наберет обороты.

Военные операции вдоль линии фронта в Украине в последние дни замедлились из-за ухудшения погодных условий. Однако аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели их темп наберет обороты.

Как передает Report со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) , сообщения из важных прифронтовых районов на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон в настоящее время затруднены из-за проливного дождя и, как следствие, сильной грязи, пишут эксперты.

"Прогнозируется, что в течение следующей недели температура по всей Украине понизится, что, вероятно, приведет к замерзанию земли и ускорению темпов боевых действий, поскольку обе стороны повысят мобильность", - отмечают аналитики.

Температура в районах на северо-востоке Украины, например, вдоль линии Сватово-Кременная, с 28 ноября по 4 декабря упадет почти до нуля или ниже дневного максимума.

Вероятно, земле потребуется несколько дней при стабильных отрицательных температурах, чтобы затвердеть. Это означает, что наземные условия, скорее всего, позволят увеличить темпы операций по всей Украине в течение выходных 3-4 декабря и следующей неделе.

"Неясно, планирует ли какая-либо из сторон возобновление крупных наступательных или контрнаступательных операций в это время", - резюмируют аналитику.