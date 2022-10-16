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ISW: Россия возможно подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Араш-2"

ISW: Россия возможно подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Араш-2" Россия, возможно, подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Араш-2".
В регионе
16 октября 2022 г. 08:16
ISW: Россия возможно подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Араш-2

Россия, возможно, подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Араш-2".

Как передает Report, об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW).

Военные эксперты ссылаются на информацию из российских и украинских телеграм-каналов, в которые "просочились" сведения от неназванных иранских источников. Количество закупленных беспилотников неизвестно.

В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявлял, что беспилотники "Араш-2" обладают уникальными возможностями большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие города в Израиле как Тель-Авив и Хайфа. Однако военные эксперты сомневаются, что российские силы смогут использовать "Араш-2" с большей эффективностью, чем они использовали "Шахед-136".

Также в сводке говорится, что "ЧВК Вагнера", вероятно, продолжает попытки утвердить свое превосходство над минобороны России.

В качестве подтверждения этой мысли военные эксперты указывают на видео с военнослужащими 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота, в котором они жалуются на то, что с начала войны ведут боевые действия без перерывов и ротаций. Они также подчеркнули, что у них один БТР на 80 человек и это сильно ограничивает их маневренность.

После этого телеграм-канал, связанный с "ЧВК Вагнера", сообщил, что руководство ЧВК приняло решение передать четыре внедорожника 126-й бригаде береговой обороны. Это решение может быть неявной критикой российского минобороны за неспособность обеспечить солдат всем необходимым, заключают военные эксперты.

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Версия на азербайджанском языке İnstitut: "Rusiya “Arash-2” PUA-larının tədarükü üçün İranla yeni müqavilə imzalamış ola bilər"

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