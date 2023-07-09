ISW: Россия не достигла ни одной поставленной цели за 500 дней войны в Украине

За 500 дней полномасштабного вторжения в Украину российские военные, намеревавшиеся захватить Киев в течение трех дней, не достигли ни одной из намеченных целей.

За 500 дней полномасштабного вторжения в Украину российские военные, намеревавшиеся захватить Киев в течение трех дней, не достигли ни одной из намеченных целей.

Как передает Report , с таким утверждением выступили эксперты американского Института изучения войны (ISW).

"Решительное и умелое украинское сопротивление", по их мнению, позволило Украине освободить многие захваченные территории, перехватить инициативу и проводить контрнаступательные операции на большей части линии фронта. При этом российские силы сейчас в основном сосредоточены на попытках удержать оккупированные земли, констатируют авторы ежедневного обзора.

8 июля украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, отмечают эксперты. 7 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала о продвижении более чем на километр к югу от Бахмута, а российские источники утверждали, что украинские военные вели наступательные операции в западной части Донецкой и в западной части Запорожской областей. Украинские военные источники рассказывали о наступательных операциях на бердянском и мелитопольском направлениях.

ISW по-прежнему считает, что контрнаступление направлено на истощение российских сил и на сохранение боевой мощи Украины за счет медленного продвижения.