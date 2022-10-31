ISW: Россия готовится не к ядерному удару, а к долгой конвенциональной войне

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе лишь пунктиром проходится по положению на фронте, основная же часть сводки посвящена рассуждениям о том, что российский президент, судя по некоторым обстоятельствам, готовится к долгой

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе лишь пунктиром проходится по положению на фронте, основная же часть сводки посвящена рассуждениям о том, что российский президент, судя по некоторым обстоятельствам, готовится к долгой кампании обычными средствами, удержанию нынешних оккупированных территорий и попыткам завоевать новые, а не к резкой эскалации, например, в форме применения ядерного оружия или, наоборот, к перемирию.

Как передает Report, по мнению аналитиков ISW, на это указывает, в частности, проведенная президентом РФ Владимиром Путиным "частичная мобилизация".

"Он (президент России – ред.) заплатил за эту мобилизацию очень высокую внутриполитическую цену в виде бегства сотен тысяч россиян в другие страны, беспрецедентных протестов и столь же беспрецедентной критики действий российских военных и российских властей. Платить эту цену имело смысл, если Путин намеревается продолжать войну и понимает, что в Украину нужно немедленно отправить подкрепление, чтобы удержать позиции до того, как подоспеет новый призыв и развернет ситуацию в его пользу", - пишут авторы сводки ISW.

По их мнению, Путин рассчитывает, что ныне мобилизованные резервисты удержат позиции в Украине до окончания весенней распутицы, а к тому времени пройдут начальную подготовку длиной в четыре-шесть месяцев срочники начинающегося сейчас призыва - и их можно будет отправить на войну, в новые наступления.

Одновременно, как полагает ISW, в РФ считают, что холодная зима и дефицит топлива заставят какие-то из европейских страны сократить помощь Украине и стать покладистее в отношениях с Россией.

Американские аналитики напоминают, что около трети резервистов уже прибыли в Украину, но существенных изменений это не принесло. Прибытие наскоро подготовленных срочников тоже вряд ли приведет к перелому.

"Но Путин, похоже, не хочет признавать эти факты и, наоборот, надеется, что собранные такой неожиданной ценой резервы по-настоящему изменят ситуацию", - пишет Институт изучения войны.