ISW: Россия готовится к одновременному штурму Славянска и Краматорска

Российская армия, возможно, готовится к одновременному параллельному наступлению на украинские города Славянск и Краматорск.

Российская армия, возможно, готовится к одновременному параллельному наступлению на украинские города Славянск и Краматорск.

Как передает Report, об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

Отмечается, что российские войска нанесли артиллерийские удары южнее Барвенково и обстреливали Никополь и Новопавловку, а также несколько населенных пунктов к северо-западу от Славянска.

По мнению аналитиков ISW, эти удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты стремятся обойти Барвенково с востока и либо двигаться в направлении шоссе E40 Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, либо двигаться прямо на юго-восток от Барвенково в сторону Краматорска.

"Российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск", - прогнозируют эксперты.