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ISW: Путин уже сегодня может объявить новую волну мобилизации

ISW: Путин уже сегодня может объявить новую волну мобилизации Президент России Владимир Путин может объявить о новой волне мобилизации уже сегодня.
В регионе
18 января 2023 г. 10:08
ISW: Путин уже сегодня может объявить новую волну мобилизации

Президент России Владимир Путин может объявить о новой волне мобилизации уже сегодня.

Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Сегодняшняя дата для него символична.

"Путин может объявить вторую волну мобилизации для расширения своей армии в ближайшие дни - возможно, уже 18 января. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 января объявил, что Путин выступит в Санкт-Петербурге 18 января с речью в честь 80-й годовщины прорыва нацистской блокады Ленинграда, родного города Путина. Путин любит использовать символические даты для обращения к русскому народу, а некоторые российские провоенные блогеры отметили, что он воспользуется этой возможностью для того, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной", - отметили в ISW.

Аналитики отметили, что ранее украинские и западные спецслужбы неоднократно предупреждали о запланированной на середину января подготовке Путиным к мобилизации.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: "Vladimir Putin bu gün səfərbərlik elan edə bilər"

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