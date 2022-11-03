ISW: Путин с его призывами к конкуренции в военной промышленности оторван от реальности

"Президент России Владимир Путин с его призывами обеспечить конкурентноспособную военную промышленность оторван от реальности в виде разорванных цепочек поставок в России и проблем военной промышленной базы".

"Президент России Владимир Путин с его призывами обеспечить конкурентноспособную военную промышленность оторван от реальности в виде разорванных цепочек поставок в России и проблем военной промышленной базы".

Как передает Report, об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе о войне в Украине.

В среду Путин на совещании новосозданного Координационного комитета по снабжению Вооруженных сил России призвал обеспечить "активную конкуренцию производителей и разработчиков" оружия, военной техники и экипировки.

ISW напоминает по этому поводу, что Россия покупает дроны и, возможно, баллистические ракеты у Ирана, а также, как утверждает американская разведка, закупила артиллерийские снаряды у Северной Кореи (все три страны уверяют, что ничего такого не было).

"Зависимость России в части важнейших видов вооружения от стран, находящихся в изоляции и под тяжелыми санкциями, не согласуется с требованием Путина, чтобы российская военная промышленность в ближайшей перспективе стала высококонкурентной и начала удовлетворять нужды российских Вооруженных сил", - замечают аналитики ISW.