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ISW: Путин с его призывами к конкуренции в военной промышленности оторван от реальности

ISW: Путин с его призывами к конкуренции в военной промышленности оторван от реальности "Президент России Владимир Путин с его призывами обеспечить конкурентноспособную военную промышленность оторван от реальности в виде разорванных цепочек поставок в России и проблем военной промышленной базы".
В регионе
3 ноября 2022 г. 08:55
ISW: Путин с его призывами к конкуренции в военной промышленности оторван от реальности

"Президент России Владимир Путин с его призывами обеспечить конкурентноспособную военную промышленность оторван от реальности в виде разорванных цепочек поставок в России и проблем военной промышленной базы".

Как передает Report, об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе о войне в Украине.

В среду Путин на совещании новосозданного Координационного комитета по снабжению Вооруженных сил России призвал обеспечить "активную конкуренцию производителей и разработчиков" оружия, военной техники и экипировки.

ISW напоминает по этому поводу, что Россия покупает дроны и, возможно, баллистические ракеты у Ирана, а также, как утверждает американская разведка, закупила артиллерийские снаряды у Северной Кореи (все три страны уверяют, что ничего такого не было).

"Зависимость России в части важнейших видов вооружения от стран, находящихся в изоляции и под тяжелыми санкциями, не согласуется с требованием Путина, чтобы российская военная промышленность в ближайшей перспективе стала высококонкурентной и начала удовлетворять нужды российских Вооруженных сил", - замечают аналитики ISW.

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Версия на английском языке ISW: Putin’s calls for competitive military industry divorced from reality
Версия на азербайджанском языке İnstitut: “Putin hərbi sənayedə rəqabətə çağırışları ilə reallıqdan uzaqdır”

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