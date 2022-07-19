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ISW: Путин отправляет воевать нацменьшинства, чтобы не мобилизовать этнических русских

ISW: Путин отправляет воевать нацменьшинства, чтобы не мобилизовать этнических русских Президент России Владимир Путин пытается возложить груз войны в Украине на этнические меньшинства, чтобы избежать проведения общей мобилизации этнических русских.
В регионе
19 июля 2022 г. 09:58
ISW: Путин отправляет воевать нацменьшинства, чтобы не мобилизовать этнических русских

Президент России Владимир Путин пытается возложить груз войны в Украине на этнические меньшинства, чтобы избежать проведения общей мобилизации этнических русских.

Как передает Report, об этом cо ссылкой на отчет американского Института исследования войны (ISW).

ISW пишет, что подобные действия Путина могут вызвать сопротивление в этнических анклавах в России. Отмечается, что в России основали движение "Новая Тува" – антивоенную организацию, состоящую из активистов тувинского нацменьшинства. Это сообщение примечательно в контексте недавнего увеличения количества базирующихся в России региональных добровольческих батальонов, многие из которых принадлежат к разным этническим группам.

"Эти свидетельства позволяют предположить, что Путин может не хотеть проводить всеобщую мобилизацию из-за нежелания мобилизовать большое количество этнических русских", - отмечают аналитики института.

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Версия на английском языке US Institute says Putin likely seeks to shielf ethnic Russians from mobilization
Версия на азербайджанском языке İnstitut: "Putin etnik rusları səfərbər etməmək üçün daha çox milli azlıqları döyüşə göndərir"

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