ISW: Путин отказывается от обороны в Луганской области и готовит перестановки в генералитете

Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин, который, как сообщается, руководит российскими командирами на местах, исключает из числа приоритетных оборону Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге

Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин, который руководит российскими командирами на местах, исключает из числа приоритетных оборону Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские и российские источники указывают на то, что российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российская оборона вокруг Лимана рухнула.

Решение не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска и Лимана почти наверняка было решением Путина, а не военного командования, считают эксперты ISW.

"Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - пишут они.

Аналитики считают, что Кремль может готовить информационную почву для перестановки в Минобороны РФ на фоне критики генералов со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.