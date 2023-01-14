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ISW: Пригожин заставил министерство обороны России признать ЧВК "Вагнер"

ISW: Пригожин заставил министерство обороны России признать ЧВК "Вагнер" Бизнесмен Евгений Пригожин укрепил свои позиции, после того как минобороны России признало участие его ЧВК "Вагнер" в захвате Соледара, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW).
В регионе
14 января 2023 г. 08:58
ISW: Пригожин заставил министерство обороны России признать ЧВК Вагнер

Бизнесмен Евгений Пригожин укрепил свои позиции, после того как минобороны России признало участие его ЧВК "Вагнер" в захвате Соледара.

Как передает Report, об этом полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

О взятии Соледара министерство заявило накануне. В первом сообщении ЧВК "Вагнер" не упоминалась вовсе, несмотря на заявления Пригожина о том, что это его штурмовики захватили город еще несколько дней назад. Это вызвало бурную реакцию в российском информационном пространстве, говорится в ежедневном обзоре ISW. К вечеру появилось еще одно сообщение минобороны - якобы "в связи с обращениями СМИ".

Наступательные действия осуществлялись "разнородной группировкой российских войск", а "непосредственный штурм городских кварталов Соледара" вели "добровольцы штурмовых отрядов" ЧВК "Вагнер", заявили в военном ведомстве.

Некоторые провоенные блогеры считают, что именно Пригожин вынудил военное ведомство, во-первых, выйти за рамки нарочито расплывчатой риторики, а во-вторых, отказаться от политики воздержания от официального признания ЧВК "Вагнера" и ее военных усилий, пишут эксперты. До сих пор минобороны в своих сводках ЧВК "Вагнер" не упоминало.

"Пригожин, вероятно, стремится использовать победу в Соледаре как инструмент для торга, чтобы поднять свой авторитет в России. Упоминание министерством обороны сил "Вагнера" в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной победе Пригожина, укрепляя статус решающего участника этой войны", - говорится в обзоре.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Пригожину нужна была победа в Соледаре, чтобы доказать президенту Владимиру Путину, что его силы лучше, чем обычная армия. Цитируя украинского министра, авторы ISW обращают внимание на опубликованный пресс-службой Пригожина вопрос журналистки о возможной встречи с Путиным "после успешного освобождения Соледара". Пригожин в ответ посоветовал: "Чепухой не занимайтесь". ISW не может оценить вероятность такой встречи, но предполагает, что Пригожин постарается воспользоваться возникшей ситуацией.

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Версия на английском языке ISW: Prigozhin made Russian Defense Ministry recognize PMC Wagner
Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: “Priqojın Rusiya Müdafiə Nazirliyini “Vaqner”i tanımağa məcbur edib”

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