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ISW: Путин до сих пор не знает, как реагировать на вооруженное выступление ЧВК "Вагнер"

ISW: Путин до сих пор не знает, как реагировать на вооруженное выступление ЧВК "Вагнер" Президент России Владимир Путин до сих пор не знает, как реагировать на вооруженное выступление Специальной военной роты "Вагнер".
В регионе
30 июня 2023 г. 10:49
ISW: Путин до сих пор не знает, как реагировать на вооруженное выступление ЧВК Вагнер

Президент России Владимир Путин до сих пор не знает, как реагировать на вооруженное выступление ЧВК "Вагнер".

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению американских аналитиков, договоренность, достигнутая при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко, положил конец самостоятельной деятельности "Вагнера": "Скорее всего, Путин хочет поставить группировку под контроль Кремля. Но он до сих пор не знает, как это сделать",- говорится в отчете.

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Версия на английском языке ISW: Putin has yet to determine what course of action to take in subordinating Wagner more firmly under Kremlin’s control
Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: "Putin “Vaqner”in qiyamına necə cavab verəcəyini hələ də müəyyənləşdirməyib”

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