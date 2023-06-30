ISW: Путин до сих пор не знает, как реагировать на вооруженное выступление ЧВК "Вагнер"

ISW: Путин до сих пор не знает, как реагировать на вооруженное выступление ЧВК "Вагнер"

Президент России Владимир Путин до сих пор не знает, как реагировать на вооруженное выступление Специальной военной роты "Вагнер".

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Президент России Владимир Путин до сих пор не знает, как реагировать на вооруженное выступление ЧВК "Вагнер". Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). По мнению американских аналитиков, договоренность, достигнутая при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко, положил конец самостоятельной деятельности "Вагнера": "Скорее всего, Путин хочет поставить группировку под контроль Кремля. Но он до сих пор не знает, как это сделать",- говорится в отчете. Подпишитесь на наш Telegram канал