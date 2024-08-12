ISW: Операция в Курской области дала возможность ВСУ перехватить инициативу

Наступление ВСУ в Курской области России позволило Силам обороны временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всем поле боя.

Наступление ВСУ в Курской области России позволило Силам обороны временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всем поле боя.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

"Владение инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 года позволило российской стороне самой определять место, время, масштаб и требования к ведению боев в Украине и заставило Киев тратить материальные и человеческие ресурсы на оборонительные операции. Однако операция ВСУ в Курской области заставила Кремль и военное командование РФ отреагировать и перебросить силы и средства в сектор, где украинские войска начали атаку", - говорится в документе.

Как сообщают украинские СМИ, в Курской области бои идут уже седьмой день, и украинским войскам удалось продвинуться на запад и северо-запад. Ночью о боестолкновениях сообщали сразу по нескольким направлениям, а к утру в соседней Белгородской области в одном из районов объявили эвакуацию "из-за присутствия ВСУ".

По состоянию на вчера, 11 августа, общая площадь, где шли боевые действия, составляла до 720 кв км. Это на 70 кв км больше, чем днем ​​ранее.