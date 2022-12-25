ISW: Наступление России под Бахмутом замедлилось

Продвижение российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилось, хотя говорить, достигло ли кульминации наступление, пока рано.
Как передает Report, об этом
Ссылаясь на военкора Игоря Стрелкова, аналитики говорят, что украинские силы отбросили "вагнеровцев" на позиции, которые они занимали несколько дней назад. О замедлении наступления под Бахмутом ранее писали и другие военные блогеры.
В ISW полагают, что российским войскам будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций, и они могут взять тактическую или оперативную паузу.
Накануне спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что за сутки Россия нанесла в районе Бахмута около 225 ударов, потеряв более 90 человек убитыми и более 100 ранеными на этом направлении.