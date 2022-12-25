О нас

ISW: Наступление России под Бахмутом замедлилось

ISW: Наступление России под Бахмутом замедлилось Продвижение российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилось, хотя говорить, достигло ли кульминации наступление, пока рано.
В регионе
25 декабря 2022 г. 09:44
ISW: Наступление России под Бахмутом замедлилось

Продвижение российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилось, хотя говорить, достигло ли кульминации наступление, пока рано.

Как передает Report, об этом пишет Институт изучения войны в своей ежедневной сводке.

Ссылаясь на военкора Игоря Стрелкова, аналитики говорят, что украинские силы отбросили "вагнеровцев" на позиции, которые они занимали несколько дней назад. О замедлении наступления под Бахмутом ранее писали и другие военные блогеры.

В ISW полагают, что российским войскам будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций, и они могут взять тактическую или оперативную паузу.

Накануне спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что за сутки Россия нанесла в районе Бахмута около 225 ударов, потеряв более 90 человек убитыми и более 100 ранеными на этом направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İnstitut: “Rusiyanın Baxmut yaxınlığında irəliləməsi səngiyib, vaqnerçilər geri atılıb”

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi