ISW: Наступление России под Бахмутом замедлилось

Продвижение российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилось, хотя говорить, достигло ли кульминации наступление, пока рано.

Продвижение российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилось, хотя говорить, достигло ли кульминации наступление, пока рано.

Как передает Report, об этом пишет Институт изучения войны в своей ежедневной сводке.

Ссылаясь на военкора Игоря Стрелкова, аналитики говорят, что украинские силы отбросили "вагнеровцев" на позиции, которые они занимали несколько дней назад. О замедлении наступления под Бахмутом ранее писали и другие военные блогеры.

В ISW полагают, что российским войскам будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций, и они могут взять тактическую или оперативную паузу.

Накануне спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что за сутки Россия нанесла в районе Бахмута около 225 ударов, потеряв более 90 человек убитыми и более 100 ранеными на этом направлении.