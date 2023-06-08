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ISW: На Бахмутском направлении ВСУ перешли от оборонительных операций к наступательным

ISW: На Бахмутском направлении ВСУ перешли от оборонительных операций к наступательным ВСУ ведут наступление на Бахмутском направлении. Они перешли от оборонительных операций к наступательным и продвинулись на некоторых участках от 200 до 1 000 м.
В регионе
8 июня 2023 г. 11:14
ISW: На Бахмутском направлении ВСУ перешли от оборонительных операций к наступательным

ВСУ ведут наступление на Бахмутском направлении. Они перешли от оборонительных операций к наступательным и продвинулись на некоторых участках от 200 до 1 000 м.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, что ВС РФ перебрасывают свои резервы в Бахмут для подготовки глубокоэшелонированной обороны. Кроме того, российские войска теряют позиции на флангах Бахмута. По некоторым данным, в настоящее время ВСУ ведут контратаки юго-западнее Бахмута в районе Клищеевки, северо-западнее Бахмута в районе Орехово-Васильевки и в районе Берховки, а также северо-восточнее Бахмута в районе Яковлевки.

Кроме того эксперты указали, что ВС РФ продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. По данным украинского Генштаба, ВСУ отразили 13 российских наземных атак в Марьинке.

Отметим, что 7 июня командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте силы обороны Украины продолжают движение на флангах, а российские войска теряют позиции.

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