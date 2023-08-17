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ISW: Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнера"

ISW: Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнера" Минобороны России может использовать форум "Армия-2023" в Москве для принуждения ряда стран к отказу от сотрудничества с ЧВК "Вагнера" и для рекламы подконтрольных Минобороны РФ частных военных компаний.
В регионе
17 августа 2023 г. 05:19
ISW: Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК Вагнера

Минобороны России может использовать форум "Армия-2023" в Москве для принуждения ряда стран к отказу от сотрудничества с ЧВК "Вагнера" и для рекламы подконтрольных Минобороны РФ частных военных компаний.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Таким образом, правительство РФ угрожает прекратить военно-техническую и материальную поддержку некоторым странам Африки, если их руководство продолжит использовать существующие связи с "Вагнером".

По данным источников, Минобороны России уже предъявило властям Буркина-Фасо такого рода ультиматум. Эти утверждения в основном исходят из источников, связанных с наемниками "Вагнера", но они совпадают с предыдущими оценками ISW о том, что Кремль стремится уничтожить или реструктурировать ЧВК "Вагнера" в пользу ЧВК, контролируемых Минобороны России.

Ключевые выводы ISW:

- Сообщения и видео, опубликованные украинскими войсками, подтверждают, что ВСУ освободили Урожайное.

- В ночь с 15 на 16 августа российские силы нанесли серию ударов беспилотниками по Украине, в первую очередь по портовой инфраструктуре в Одесской области.

- Российские сенаторы предложили поправку, запрещающую распространение фото и видео, содержащих информацию о российских военных.

- Российские источники утверждали, что власти РФ поместили генерала армии Сергея Суровикина под домашний арест с начала августа.

- Войска РФ вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово, в районе Бахмута и на рубеже Авдеевка – Донецк.

Напомним, что в Беларуси зарегистрировали организацию "Группа Вагнера". Организация заявила, что основным и единственным видом ее деятельности является "образовательная деятельность".

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Версия на азербайджанском языке ISW: Kreml bir sıra ölkələri “Vaqner”lə əməkdaşlıqdan vaz keçməyə məcbur etməyə çalışır

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