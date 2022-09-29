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ISW: Кремль использует мобилизированных, чтобы восстановить элитные подразделения, разгромленные в Украине

ISW: Кремль использует мобилизированных, чтобы восстановить элитные подразделения, разгромленные в Украине Кремль продолжает присылать только что мобилизированных россиян для усиления остатков различных подразделений армии РФ, в том числе самых элитных, которые были разгромлены в Украине.
В регионе
29 сентября 2022 г. 07:12
ISW: Кремль использует мобилизированных, чтобы восстановить элитные подразделения, разгромленные в Украине

Кремль продолжает присылать только что мобилизированных россиян для усиления остатков различных подразделений армии РФ, в том числе самых элитных, которые были разгромлены в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что, по данным Генштаба ВСУ, "новобранцы" прибыли на усиление подразделений 1-го танкового полка, 2-й мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии без подготовки.

"1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России до 24 февраля и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, означает, что даже самые элитные части РФ понесли значительные потери в Украине и поэтому все больше деградируют", - указали в ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что добавление новомобилизованных сил в эти части армии России вряд ли добавит им боевых мощностей.

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Версия на азербайджанском языке İnstitut: "Kreml Ukraynada darmadağın edilmiş elit hissələrin bərpası üçün çağırışçılardan istifadə edir"

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