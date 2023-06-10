О нас

ISW: Контрнаступление ВСУ продолжается на четырех участках фронта

ISW: Контрнаступление ВСУ продолжается на четырех участках фронта Силы обороны Украины продолжают продвижение под Бахмутом, а также имеют определенные успехи в Донецкой и Запорожской областях. Контрнаступательные действия продолжались по меньшей мере на четырех участках фронта.
В регионе
10 июня 2023 г. 09:16
ISW: Контрнаступление ВСУ продолжается на четырех участках фронта

Силы обороны Украины продолжают продвижение под Бахмутом, а также имеют определенные успехи в Донецкой и Запорожской областях. Контрнаступательные действия продолжались по меньшей мере на четырех участках фронта.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

ВС Украины отбили ограниченные и локализованные наземные атаки российских войск в районе Кременной. В то же время украинские войска продвинулись на 1,2 километра в ходе продолжения наступательных операций под Бахмутом.

Силы обороны также продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области вблизи границы Донецкой и Запорожской областей и достигли тактических успехов на этих направлениях.

Вчера ВСУ также продолжили наземные атаки на Западе Запорожской области. Российский источник предположил, что украинцы имеют определенные успехи во время этих атак.

В ISW отмечают, что украинские официальные лица прямо признались, что войско ожидает потерь техники во время контрнаступательных операций.

По убеждению аналитиков, структура российского командования, отвечающего за войну в Южный фронт, является нечеткой и, вероятно, дублирует друг друга. Эксперты путем анализа публичной информации пришли к выводу, что за это направление отвечают генералы Романчук, Теплинский, Кузовлевой и Герасимов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ISW: Ukrainian forces continue counteroffensive in four areas of front

Самое важное

Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
9 июня 2023 г. 21:02
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
9 июня 2023 г. 15:19
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
9 июня 2023 г. 13:19
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
9 июня 2023 г. 12:06
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi