ISW: Контрнаступление ВСУ продолжается на четырех участках фронта

Силы обороны Украины продолжают продвижение под Бахмутом, а также имеют определенные успехи в Донецкой и Запорожской областях. Контрнаступательные действия продолжались по меньшей мере на четырех участках фронта.

Силы обороны Украины продолжают продвижение под Бахмутом, а также имеют определенные успехи в Донецкой и Запорожской областях. Контрнаступательные действия продолжались по меньшей мере на четырех участках фронта.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

ВС Украины отбили ограниченные и локализованные наземные атаки российских войск в районе Кременной. В то же время украинские войска продвинулись на 1,2 километра в ходе продолжения наступательных операций под Бахмутом.

Силы обороны также продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области вблизи границы Донецкой и Запорожской областей и достигли тактических успехов на этих направлениях.

Вчера ВСУ также продолжили наземные атаки на Западе Запорожской области. Российский источник предположил, что украинцы имеют определенные успехи во время этих атак.

В ISW отмечают, что украинские официальные лица прямо признались, что войско ожидает потерь техники во время контрнаступательных операций.

По убеждению аналитиков, структура российского командования, отвечающего за войну в Южный фронт, является нечеткой и, вероятно, дублирует друг друга. Эксперты путем анализа публичной информации пришли к выводу, что за это направление отвечают генералы Романчук, Теплинский, Кузовлевой и Герасимов.