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ISW: Контрнаступление ВСУ будет длительной, нелинейной серией операций

ISW: Контрнаступление ВСУ будет длительной, нелинейной серией операций Освобождение Мелитополя не является единственным способом, которым Украина может "разорвать" российский сухопутный коридор в Крым. Украинские военные имеют много вариантов прерывания критически важных российских логистических путей вдоль побережья Азовско
В регионе
19 августа 2023 г. 09:19
ISW: Контрнаступление ВСУ будет длительной, нелинейной серией операций

Освобождение Мелитополя не является единственным способом, которым Украина может "разорвать" российский сухопутный коридор в Крым. Украинские военные имеют много вариантов прерывания критически важных российских логистических путей вдоль побережья Азовского моря.

Как передает Report, об этом сообщается в докладе аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Преждевременно делать оценки относительно общего успеха текущих украинских контрнаступательных операций, которые происходят на нескольких направлениях продвижения к нескольким различным очевидным целям", - отмечают в ISW в ответ на предполагаемые оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление Украины не достигнет Мелитополя и соответственно своей главной цели - прервать сухопутный мост в Крым.

Аналитики отмечают, что украинское контрнаступление будет длительной, нелинейной серией операций.

"Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для более значимых операций", - говорится в сообщении.

В ISW оценивают украинские контрнаступательные операции как значительно ухудшающие оборону российских сил, и что общая деградация линии российской обороны создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально значимым в оперативном плане.

Эксперты добавляют, что 18 августа украинские войска продолжали наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись дальше в районе Работиного на Западе Запорожской области. Украинские силы также достигли незначительных успехов к югу от Урожайного в районе границы Донецко-Запорожской области.

"Недавнее продвижение ВС Украины в районе Работиного, вероятно, было тактически значимым, и ISW ранее оценивало, что такое продвижение отражает значительную деградацию российских сил, которые защищают этот район", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Ukrainian current counteroffensive operations are likely setting more favorable conditions for larger significant operations – ISW  
Версия на азербайджанском языке ABŞ İnstitutu: “Ukraynanın hazırda davam edən əks-hücum əməliyyatları daha böyük əməliyyatlara hazırlıqdır”

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